الامارات | كوريا الجنوبية تحرز 8 ميداليات في غراند بريكس التايكواندو بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تحرز 8 ميداليات في غراند بريكس التايكواندو بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج رئيس اتحاد الامارات للتايكواندو العميد احمد حمدان الزيودي اللاعبين الفائزين الاوائل في بطولة الجائزة الكبرى بالتايكواندو والتي اقيمت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واختتمت مساء اليوم في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور تشو، وعدد من القيادات الرياضية، وحلت كوريا الجنوبية بالمركز الاول بإحرازها 8 ميداليات ملونة وبواقع 4 ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

بينما احرزت روسيا ميداليتين ذهبية وفضية، بالمرتبة الثانية ثم تركيا بذهبية وبرونزية، بالمركز الثالث وحلت المنتخبات الاخرى بالمراكز التي تلت ذلك حيث احرزت النرويج والصين ولكل منهما ذهبية واحدة، تلاهم كرواتيا بفضية وثلاث برونزيات ثم اسبانيا بفضية وبرونزية واحدة، ثم تايلند وبريطانيا بواقع فضية لكل منهما، وساحل العاج وإيران وإيطاليا ولكل منهم برونزية واحدة.