شكرا لقرائتكم خبر عن رفض استئناف «هيجواين» على إيقافه بعد الطرد أمام يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة الإيطالية روما طلب المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، خفض عقوبة إيقافه مباراتين بعد الطرد في لقاء فريقه إيه سي ميلان أمام يوفنتوس.

وذكر موقع «فوتبول إيطاليا» اليوم الجمعة أن هيجوايين (31 عاما) سيغيب بالتالي عن مواجهتي ميلان أمام كل من لاتسيو وبارما في الجولتين القادمتين من الدوري الإيطالي.

وكان هيجوايين قد اعتذر لجماهير الميلان بعدما حصل خلال الهزيمة أمام اليوفي بثنائية نظيفة في الجولة الماضية على إنذار لارتكاب خطأ ضد المدافع المغربي مهدي بن عطية قبل أن يفقد أعصابه ويصرخ في وجه الحكم باولو ماتسوليني ليحصل على إنذارا ثانيا ومن ثم الطرد.