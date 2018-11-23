شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المصري على فرج إلى نصف نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تستمر فعالياتها حتى بعد غد الأحد، بعد فوزه على زميله كريم عبدالجواد بثلاثة أشواط لواحد ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح فرج على النحو التالي: 7-11، 12-10، 11-7، 12 -10، ليلتقي ببطل ألمانيا، سايمون روزنر في الدور قبل النهائي.