فوتبول ليكس: الاتحاد الأوروبي تجاهل عقوبة راموس رغم تعاطيه الـمنشطات

لازالت "فوتبول ليكس" تكشف الكثير من التسريبات في أوروبا، هذه المرة الدور على سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلت ما أفادت به "فوتبول ليكس"، أن سيرجيو راموس كان متورطاً في قضية منشطات، لكن الإتحاد الأوروبي تجاهل الموضوع، ولم يعاقب راموس.

وأكدت التقارير، أن المرة الأولى كانت بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 والذي فاز به ريال مدريد برباعية مقابل هدف على يوفنتوس.

وظهرت نتيجة الفحوصات في نهائي دوري الأبطال إيجابية، مما يورط راموس ويقبت تعاطيه مادة محظورة، ولكن اليويفا "الإتحاد الاوروبي" تجاهل الأمر ولم يعاقب قائد ريال مدريد بدون مبرر.

وثٌبِت أن سيرجيو راموس يتعاطى مادة "كورتيزون" في الكتف والركبة، ولم يُبلغ ريال مدريد الإتحاد الأوروبي بتعاطي قائده تلك المادة الممنوعة والمحظورة.

المرة الثانية، كانت في مباراة ملجا الموسم الماضي، راموس حينما علم بوجود لجنة لإختبار المنشطات، قام بالإستحمام، وهذا يبطل مفعول المنشط، ليتخطى القانون للمرة الثانية، ويبتعد عن الفحوصات حتى لا يتورط ويُعاقب.