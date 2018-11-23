مدير بطولة كأس زايد يكشف رسالة آل الشيخ للاعبي الوصل

أكد طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، سعادة تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بما حققه فريق الوصل الإماراتي في المسابقة، بعد تخطيه عقبة الأهلي المصري (الخميس).

ونجح الوصل في التأهل لربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعد إقصاء الأهلي من دور الـ١٦ بالتعادل ١-١ في دبي، مستفيدا من التعادل ٢-٢ بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وقال طلال آل الشيخ أثناء اجتماعه بلاعبي الوصل بعد نهاية المباراة داخل غرفة خلع الملابس: "مبروك لكم التأهل، تركي آل الشيخ أشاد بما قدمتوه خلال اللقاء".

وأتم: "تركي آل الشيخ يبارك لكم التأهل، ويؤكد أنكم قادرون دائما على تجاوز الصعاب وتحقيق الفوز على حساب أي فريق، إذا كنتم تملكون الإرادة، مبروك لكم الاستمرار في البطولة".