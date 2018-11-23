20 لاعباً في قائمة ريال مدريد لمواجهة إبيار

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد عن القائمة التى سيخوض بها لقاء مضيفه فريق إيبار، المقرر له فى الثانية عصرا من غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وضمت القائمة المكونة 20 لاعبا، ويغيب عن المباراة للإصابة كل من كاسيمرو، مارياتو دياز، ناتشو، والجارس كيلور نافاس، فيما عاد للإنضمام للقائمة، كل من سيرجيو راموس، مارسيلو، دانى كارباخال بعد شفائهم من الإصابة.

ويحتل الريال المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما إيبار فى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، علما بأن برشلونة يتصدر الليجا برصيد 24 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا ، لوكا زيدان ، كاسيا

خط الدفاع: فاران ، راموس ، مارسيلو ، أودريزولا ، خافى سانشيز ، كارفخال

خط الوسط: مودريتش ، كروس ، فالفيردى ، أسينسيو ، سيبايوس ، إيسكو ، يورينتى

خط الهجوم: فاسكيز ، بيل ، بنزيما ، فينيسيوس جونيور