القادسية يواصل صحوته بثلاثية في الرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

واصل القادسية صحوته وفاز على ضيفه الرائد 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في إطار المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم القادسية أولا بهدف البرازيلي بيسمارك فيريرا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأحمد الزين في الدقيقة 58، وتصدى أحمد حمودان لمهمة تقليص الفارق بتسجيله الهدف الوحيد للرائد في الدقيقة 71، فيما سجل هارون كمارا الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5).

ورفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11، وتوقف رصيد الرائد عند 8 نقاط في المركز الـ13.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني للقادسية على التوالي بعد أن فاز في الجولة الماضية على الأهلي 2-0، أما الرائد فكان قد فاز في الجولة الماضية على الاتحاد 2-1.