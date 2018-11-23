شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يعقد جلسة خاصة مه جوزيه..اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق وذلك في مقر إقامة الأخير بأحد فنادق حي الزمالك.

جاءت الجلسة من أجل الحصول على استشارة المدرب البرتغالى الشهير في ملف الكرة وتحديدا تعيين المدرب الجديد للفريق بعد إقالة كارتيرون بعد خسارة نهائي إفريقيا والخروج أمس من كأس زايد للأندية الأبطال. .

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد قام بتكليف سيد عبد الحفيظ بوضع تصور شامل لتطوير هيكلة قطاع الكرة وتقديم تصور كامل في الأيام المقبلة علما بأن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر أيضا أمس تعيين سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة ومحمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون و الهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.