شكرا لقرائتكم تأجيل الجمعية العمومية للأهلى للغد لعدم اكتمال النصاب القانونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المشرفة علي الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لمناقشة الميزانية وقضايا أخري غلق باب التسجيل منذ قليل.

ولم يكتمل النصاب القانونى حيث كان مقررا حضور 60 ألف عضو، لذا تم تأجيل التصويت للاجتماع الثانى غدًا والذى سيكون صحيحًا بحضور 10% من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل.

قام مسئولى الأهلي بنقل عملية التسجيل للصالة المغطاة " صالة الأمير عبد الله الفيصل" بسبب الأمطار التي هطلت على النادي وعلي الخيمة التي كانت مخصصة في البداية للتسجيل.

كان باب التسجيل فى الجمعية العمومية العادية للأهلي قد فُتح فى التاسعة صباح اليوم واستمر حتى السابعة مساءً، لمناقشة عدة أمور أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.

من المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على عدد الحضور في عمومية اليوم بعد فرز الأصوات التي قامت بالتسجيل.