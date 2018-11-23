شكرا لقرائتكم رانييرى يوجه رسالة للاعبى فولهام قبل مهمته الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق كلاوديو رانييري، معجزة كروية، حين قاد ليستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016، وسيحتاج إلى أسلوبه الساحر القديم مجددًا، بعد أن تولى تدريب فولهام متذيل ترتيب البريميرليج.

وسيخوض المدرب الإيطالي، صاحب الشخصية القوية، أول اختبار له، عندما يحل ساوثهامبتون، ضيفًا على فولهام، غدا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانييري، إن العنصر الأول الذي يريد أن يراه هو القتال داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف رانييري، الذي اجتمع مع لاعبي فريقه اليوم الخميس، لأول مرة منذ نهاية فترة التوقف الدولية "تحدثت اليوم مع بقية المجموعة، وكررت عليهم أفكاري ورؤيتي".

وأوضح "رسالتي هي أن الفريق جيد، لكن على اللاعبين إظهار الروح القتالية. ليس من السهل تغيير الاتجاه، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نتمتع بروح جيدة".

ونوه "مباراة السبت مهمة. الروح المعنوية جيدة، أريد أن أرى الفكر الذهني بشكل سليم".



رانييرى

كلاوديو رانييرى