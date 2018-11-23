شكرا لقرائتكم تسريبات تؤكد فشل راموس فى اختبار فحص المنشطات فى نهائى كارديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الأإشبانى، فشل فى تجاوز فحوصات المواد المحظورة لدى الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (مادة ديكساميثارون لتخفيف الآلام تحديداً) قبل يوم من نهائى دورى أبطال أوروبا فى كارديف العام الماضى، ولكن الـUEFA لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة مع النادى الملكى وراموس.

ذكرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أنه طبقا لموقع " Football Leaks" تم فحص العينة المُقدمة من راموس بعد يوم من النهائى الذى أقيم أمام يوفنتوس الإيطالى، وانتهى بفوز الريال 4-1 (يوم 4/6/2017 تحديداً)، والأطباء قاموا بالتأكيد على وجود المادة المحظورة والتى تستخدم كمضاد للالتهاب ولتخفيف الألم.

وأضافت الصحيفة أنه بعد شهر من الحادثة (يوم 5/7 تحديداً) أرسل نائب رئيس المختبرات تقريراً إلى الاتحاد الأوروبى، لم يتم الإعلان عن القضية أبداً ولا يزال الملف مُغلقاً ولم يتم اتخاذ إى اجراء تأديبى ضد راموس أو ريال مدريد أو أطباء اليمرينجى.