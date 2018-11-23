شكرا لقرائتكم ثنائى روما يغيب عن مواجهة ريال مدريد فى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مدرب روما، إيزيبيو دي فرانشيسكو، إن لاعب الوسط دانييلي دي روسي، والجناح الأرجنتيني دييجو بيروتي، سيغيبان عن مواجهة الذئاب وريال مدريد الإسباني، في دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل، بسبب الإصابة.

وينتظر مدرب روما، معرفة الوضعية البدنية للمدافع اليوناني كوستاس مانولاس، الذي لن يشارك غدا السبت، في مباراة أودينيزي بالدوري.

وقال دي فرانشيسكو في مؤتمر صحفي اليوم "لقد تأخر موعد تعافي دي روسي وبيروتي. في الماضي سبق وتسرعنا بإشراك لاعبين مصابين مثل باستوري أو بيروتي نفسه".

وتابع المدرب "لكن برنامجنا في الوقت الحالي يرتكز على تعافي بيروتي بعد مباراة دوري الأبطال ودي روسي قبل أو بعد مواجهة كالياري (في الثامن من ديسمبر)".

وأردف "هذه هي فكرتنا. لا أرغب في إشراك لاعبين وهم في نصف جاهزيتهم".

ويأتي غياب اللاعبين بجانب الشكوك الموجودة حول إمكانية لحاق مانولاس بالمباراة بعد خروجه مصابا من مواجهة منتخب بلاده مع فنلندا في 15 من الشهر الجاري ضمن منافسات دوري الأمم.



دى روسى

دى فرانشيسكو