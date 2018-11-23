شكرا لقرائتكم تأكد غياب هيجواين عن لقاء لاتسيو بعد رفض استئنافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم فريق ميلان عن المواجهة القوية أمام فريق لاتسيو، المقرر لها فى السابعة من مساء بعد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي، بعد رفض إستئناف الروسونيرى على إيقاف المهاجم الأرجنتين لمباراتين.

وكان هيجواين قد تلقى عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، بعد واقعة طرده خلال لقاء يوفنتوس الأخير، والذى انتهى لمصلحة فريق اليوفى بثنائية نظيفة.

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن هيجواين أدلى بشهادته اليوم الجمعة فى واقعة طرده، ولكن تم رفض طلب ميلان بتخفيض عقوبة إيقاف المهاجم الأرجنتينى.

وسيغيب هيجواين عن صفوف ميلان فى مواجهة لاتسيو بعد غدا الأحد، بجانب لقاء بارما يوم الأحد 2 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، علما بأن يوفنتوس يتصدر المسابقة برصيد 34 نقطة.



ميلان

طرد هيجواين