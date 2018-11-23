شكرا لقرائتكم فالفيردى يتوقع الفوز على أتلتيكو ويحذر من المرتدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ارنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة، أنه يتوقع تحقيق الانتصار على منافسه أتلتيكو مدريد، فى اللقاء الذى سيقام غدا على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى الجولة الـ13 من الدورى الإسبانى.

وتحدث فالفيردى فائلا فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، "غداً سنحاول فرض طريقة لعبنا المعتادة فى ملعب وخصم صعب، علينا توخى الحذر فى الهجمات المعاكسة، هذا العام مشكلتنا أمام الفرق التى تكون نظرياً نحن الأقرب للفوز فيها، أتليتكو مدريد مرشح للفوزبالليجا ودورى الأبطال".

وتابع فالفيردى، قائلا" المنافسة فى الليجا مفتوحة على مصراعيها، غداً ذاهبون لتقديم كل شئ حتى نتمكن من الفوز".

وعن حالة كوتينيو ومشاركته فى مباراة الغد، قال فالفيردى "علينا أن نراه فى المران اليوم وبعديها نقيم، إذا لم يستطع إكمال التدريب لا يمكننا المجازفة به أبداً، فى ظل هذا الجدول الزمنى المزدحم".

وتحدث فالفيردى عن نجم الروخيبلانكوس أنطوان جريزمان، قائلا " هو لاعب عظيم وفى المباريات الكبيرة يشكل لك المتاعب، علينا أن نكون مستعدين غداً له ولكل لاعبين أتليتكونا لا توقع الخسارة غدا، ونريد العودة إلى واندا ولكن فى نهائى دورى الأبطال".

وعن رحيل الكاسير النهائى إلى دورتموند قال المدرب الإسبانى، "كل شخص يصنع طريقه بالذى يراه مناسبا، الكاسير ذهب لبوروسيا وهو يقدم مستويات كبيرة أتمنى له التوفيق دائماً".