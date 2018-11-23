شكرا لقرائتكم القادسية يواصل نتائجه الإيجابية ويكسب الرائد في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل القادسية نتائجه الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على الرائد، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من المسابقة.
وافتتح بيسمارك فيريرا التسجيل للقادسية في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله أحمد يوسف الهدف الثاني في الدقيقة 58، وقلص أحمد حمودان الفارق للرائد في الدقيقة 71، لكن المتألق هارون كمارا تمكن من إضافة الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً للضائع.
ورفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ11، بينما بقي الرائد بـ 8 نقاط في المركز "13" بترتيب الدوري.
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