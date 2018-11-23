شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة عقوبة أوباما بعد الفوز على الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن يوسف أوباما مهاجم الفريق استفسر اليوم من إدارة الكرة بالفريق الأبيض عن حقيقة توقيعه عقوبة عليه بسبب أحداث مباراة الداخلية، التى جمعت الفريقين فى الجولة الخامسة عشر بالدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الزمالك بهدفين مقابل هدف.

أوضح المصدر ذاته إن إدارة الزمالك أخطرت أوباما إنه لا توجد عقوبات موقعة عليه، وأوضح اللاعب موقفه بالكامل وإن حازم إمام قائد الفريق بمثابة شقيقه ولم يحدث خلافا بينهما فى المباراة خلال أحداث التشابك بين علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية وجمهور الزمالك.

كانت أنباء قد ترددت عن توقيع عقوبة على أوباما قدرها 100 ألف جنيه لدخوله فى مشادة مع حازم إمام، وأوضح اللاعب موقفه لإدارة الكرة بالنادى الأبيض التى أكدت له عن عدم وجود أية عقوبات.