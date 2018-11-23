شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأهلى يكرر سيناريو "2011" ويودع بطولتين فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودّع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البطولة العربية عقب التعادل مع الوصل الإماراتي بهدف لكل منهما، وكان الفريق الأحمر قد تعادل في القاهرة بهدفين لكل منهما في لقاء الذهاب.

وواصل الفريق الأحمر نتائجه السلبية وذلك بعد أن خسر الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي بعد الخسارة يوم 9 نوفمبر الماضي بثلاثية نظيفة على ملعب رادس.

من المرات القليلة التي ودّع فيها الأهلي بطولتين متتاليتين، وكانت المرة الأخيرة التي ودّع فيها الأهلي بطولتين متتاليتين عام 2011 عندما خرج من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكان على يد الترجي أيضا قبل أن يودع دور الـ16 من بطولة كأس مصر أمام إنبي.