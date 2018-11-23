رياضة | مدرب برازيلي في الطريق لتدريب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برازيلي في الطريق لتدريب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي من التعاقد مع مدير فني برازيلي في الفترة القادمة عقب رحيل ميمي عبد الرازق.

وقرر مجلس إدارة المصري البورسعيدي إقالة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق بسبب الخسارة من حرس الحدود بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة عشر بالدوري الممتاز.

وكشف مصدر موثوق بنادي المصري لـ"الخليج 365 الرياضي" أن مجلس المصري اتفق مع مدرب برازيلي قوي من أجل تدريب الفريق البورسعيدي خلفاً للمدرب ميمي عبد الرازق الذي تمت إقالته.

وأشار إلى أن المدرب البرازيلي سيحضر إلى بورسعيد عقب مباراة الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز من أجل الاتفاق مع إدارة المصري على تفاصيل العقد الجديد بين الطرفين.

ويقود مصطفى يونس مدير الكرة بنادي المصري الفريق بصفة مؤقتة في الوقت الحالي بعد إقالة ميمي عبد الرازق وسيتولي يونس إدارة مباراة الفريق فنياً أمام الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل بشكل مؤقت.