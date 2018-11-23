رياضة | نجم ريال مدريد السابق: هناك مرشح واحد للكرة الذهبية.. وهذا ما ينقص أسينسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد السابق: هناك مرشح واحد للكرة الذهبية.. وهذا ما ينقص أسينسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وواصل: "أسينسيو لديه الكثير من المواهب. لدي بعض المباريات مثل النجم والمباريات الأخرى التي لا نراه، عليه أن يتحمل المسؤولية ويؤمن بنفسه". وتابع: "يمكن أن يقدم أسينسيو أكثر بكثير مما يقدمه حاليا، يمكنه أن يكون لاعباً مهما جداً لهذا الفريق في المستقبل". واختتم بقوله: "أتلتيكو vs برشلونة؟ التعادل سيكون مثاليا لريال مدريد ، طالما أنهم سيفوزون على ايبار".

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