رياضة | سيميوني: برشلونة الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني: برشلونة الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن مواجهة برشلونة يوم غد السبت في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري.

وقال سيميوني في تصريحاته اليوم: من وجهة نظري برشلونة لا يزال النادي الأفضل في العالم، سنخوض لقاء في غاية الصعوبة يوم غد.

وأضاف سيميوني: بوسكيتس لاعب رائع للغاية، وأتمنى أن يتطور رودريغو أكثر حتى يصل لمستوى سيرجيو قريبا.

وعن غياب راكيتيتش قال: بالتأكيد غياب راكيتيتش سيجعلنا نرى فيدال في التشكيلة الأساسيه للبارسا غداً.