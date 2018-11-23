رياضة | الحدود يصرف مكافآت الفوز على المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحدود يصرف مكافآت الفوز على المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مجلس إدارة نادي حرس الحدود، صرف مكآفات الفريق الأول لكرة القدم، عقب الفوز على المصري البورسعيدي، خلال الساعات المقبلة وقبل استئناف الفريق مباريات الدوري العام.
وكان مجلس الإدارة، تمسك بصرف المكافآت التي تنص عليها لائحة الفريق، ورفض طلب طارق العشري المدير الفني، زيادة المبلغ المتفق عليه من أجل تحفيز اللاعبين.
وحقق حرس الحدود فوزًا على المصري البورسعيدي، بثلاثية دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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