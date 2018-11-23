كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان لمواجهة فروسينوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي قائمة فريقه لمواجهة فروسينوني في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي. وجاءت قائمة إنتر ميلان الرسمية كالتالي: حراس المرمى: هاندانوفيتش ، باديلي ، بيرني. خط الدفاع: دي فريج، روناكيا، اسامواه، ميراندا، دي امبريزيو، سكرينار خط الوسط: جاجليارديني ، فيسينو ، ناينغجولان ، جواو ماريو ، بورجا فاليرو ، بيريسيتش. خط الهجوم: ايكاردي ، لوتارو مارتينيز ، كايتا بالدي ، بوليتانو ، كاندريفا.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان لمواجهة فروسينوني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .