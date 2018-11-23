رياضة | القسم الرابع.. قحافة يفوز على شباب الزيات برباعية تحت الأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الرابع.. قحافة يفوز على شباب الزيات برباعية تحت الأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق قحافة بقيادة وليد عبدالحي فوزا كبيرا علي شباب الزيات الذي يقوده محمد عويضه فنيا، برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب استاد طنطا، تحت سقوط الأمطار الذي شهدتها محافظ الغربية اليوم، بالجولة الرابعة من دوري القسم الرابع.

أنتهي الشوط الأول بفوز صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح أهداف اللقاء محمد الشرقاوي من تسجيل ضربة جزاء احتسبها وليد عبدالعزيز حكم المباراة لقحافة، ثم أضاف محمد فهمي الهدف الثاني لنفس الفريق، وقبل نهاية الشوط الاول أحرز أحمد عويضة الهدف الاول لفريق الضيف.

سجل قحافة هدفين بالشوط الثاني عن طريق حاتم زيدان، ومحمد عريبي، ثم جاء الهدف الثاني لفريق الزيات عن طريق محمد بدر، ليفشل الفريق في أحداث آي تقدم، وأنتهي اللقاء بفوز قحافة برباعية مقابل هدفين.

بدأ قحافة الشوط الأول بتشكيل مكون من عبدالقادر الشحات، ومحمد جمال، ومحمد حامد، ومحمود السيد، وأحمد الدكروري، ومحمد الشرقاوي، وأحمد الشرقاوي، ومحمد حامد،عبدالرحمن محمد، ومحمد عبدالله، ومحمود ذكي.

بينما جاء تشكيل شباب الزيات كالتالي:- أحمد بيومي، ومحمد أحمد، ومحمد بدر، واحمد ابراهيم، وياسر سعيد، وائل محمود، وطارق صادق، ومحمد حسن، وأحمد عبدالمنعم، وأحمد عويضة، ومحمد عبدالمعاطي.

أدار المباراة وليد عبدالعزيز، وحاتم زيدان، وطه عبدالعال، وجاء سعيد العجواني مراقبا عن لجنة المسابقات.