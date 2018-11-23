رياضة | بنزيما: أسعى لتسجيل 35 هدف هذا الموسم.. وسولاري مثل زيدان

وأضاف: "دوري أبطال أوروبا صعب للغاية ولا أعلم ان كان يوجد فريق آخر سوف يكرر ماحققناه يجب أن تكون ملتزمًا جدًا بالوصول إلى هذا المستوى والتدريب بجهد كل يوم".

وواصل: "يمكنك أن ترى أنني ألعب بشكل جيد، ألعب بقتالية و بدوافع وحريص على الحصول على سنه مثاليه، وهذا عام حاسم للجميع، نحن الآن بخير نلعب كفريق ونهاجم وندافع معاً".

وتابع: "هدفي ضد ليفربول ؟ ليس هدفًا من السهل تسجيله كما يظن البعض، قد يظن كثيرون أنه هدف سهل تسجيله ولكنه ليس كذلك فهو هدف يتطلب الكثير من التركيز والتوقع".