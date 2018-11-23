رياضة | بنزيما: أسعى لتسجيل 35 هدف هذا الموسم.. وسولاري مثل زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما: أسعى لتسجيل 35 هدف هذا الموسم.. وسولاري مثل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بنزيما، خلال تصريحات خاصة لصحيفة "آس": "أحاول ترك بصمة في كل لقاء سواء بصناعة الأهداف أو تسجيلها، من قبل كان لدينا كريستيانو رونالدو، ولكنه لم يعد موجودا معنا ليسجل الأهداف، لقد حان دوري لأداء نفس المهمة، أنا متحمس وجاهز لها".
وأضاف: "دوري أبطال أوروبا صعب للغاية ولا أعلم ان كان يوجد فريق آخر سوف يكرر ماحققناه يجب أن تكون ملتزمًا جدًا بالوصول إلى هذا المستوى والتدريب بجهد كل يوم".
وواصل: "يمكنك أن ترى أنني ألعب بشكل جيد، ألعب بقتالية و بدوافع وحريص على الحصول على سنه مثاليه، وهذا عام حاسم للجميع، نحن الآن بخير نلعب كفريق ونهاجم وندافع معاً".
وتابع: "هدفي ضد ليفربول ؟ ليس هدفًا من السهل تسجيله كما يظن البعض، قد يظن كثيرون أنه هدف سهل تسجيله ولكنه ليس كذلك فهو هدف يتطلب الكثير من التركيز والتوقع".
وأكمل: "تسجيل 200 هدفاً مع ريال مدريد؟ عندما أنظر إلى الوراء ، أنظر إلى ما قمت به مع ريال مدريد ، مع الكثير من التضحيات، وأنا سعيد بهذا الرقم، ولكن الشيء المهم هو الفريق".
وأستطرد: "انا سعيد بأن اكون قائد هذا يعني الكثير بالنسبة لي، إنه شيء يعطيني الثقة ، أحب التحدث مع زملائي ومساعدة الشباب".
وأتم في هذا السياق: "سولاري ؟ هو مذهل، أراه جيداً ، بالإضافة إلى ذلك هو مدرب مثل زيدان كان لاعباً عظيماً مع ريال مدريد ، فهو يعرف الكثير عن كرة القدم ، فهو يراها أكثر من الاستحواذ ، يفضل الهجوم السريع والهدوء، إنه مدرب جيد لنا الآن نحن نبلي بلاءً حسناً ، سنستمر هكذا".
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