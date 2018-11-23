شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل» يوضح موقف مبابي ونيمار من المشاركة أمام ليفربول بدوري الابطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل ومتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن البرازيلي نيمار المصاب بالعضلة الضامة، والفرنسي كيليان مبابي المصاب بكدمة في الكتف، سيغيبان عن مواجهة تولوز غدا السبت، في الدوري الفرنسي، لكنهما قد يشاركان ضد ليفربول الإنجليزي الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة «أس» الإسبانية، قال توخيل في مؤتمر صحفي عشية اللقاء مع تولوز: «لن نخاطر غدا، لن يلعبا السبت، لكن هناك إمكانية للمشاركة ضد ليفربول الأربعاء، وأعتقد أن ذلك ممكن».

واعتبر توخيل أن إصابة اللاعبان «ليست خطرة جدا. أعتقد أنهما يستطيعان اللعب» ضد ليفربول في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، موضحا أن هذا هو رأيه الشخصي وليس رأي الطاقم الطبي للفريق.

واختتم توخيل: «ليست المرة الأولى التي نلعب فيها من دون مبابي ونيمار، سنجد الحلول كما حدث في المباراة ضد سانت إتيان (4-صفر) في المرحلة الخامسة من الدوري، وينبغي أن يظهر اللاعبون غدا ضد تولوز أنهم جاهزون».