شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلي تصل بوروندي بعد رحلة شاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النادى الإسماعيلي، إلى مطار بوجومبورا الدولى منذ قليل، بعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من 17 ساعة.

ويدخل الدراويش معسكرًا مغلقًا بداية من اليوم الجمعه في بوروندى إستعدادًا لملاقاة ماسيجير نيجوزى عصر الأربعاء القادم بدورى أبطال أفريقيا.

وكان في إستقبالهم مندوب من سفارة جمهورية مصر العربية بجانب الجالية المصرية التي حرصت على مؤازرتهم فور الوصول إلى بوروندى.

وسيتجه أعضاء بعثة الإسماعيلي إلى مدينة نيجوزى التي تبعد عن العاصمة بأكثر من 60 دقيقة.