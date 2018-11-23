مدرب الشارقة: سيناريو الدقائق الأخيرة أمام دبا يحدث كثيرًا

أكَّد عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، أنَّ احترام فريقه لدبا الفجيرة، ودخوله بتركيز عالٍ منذ الشوط الأول، ساهم في الفوز (3-2)، من المباراة، ومواصلة صدارة دوري الخليج العربي.

كانت المباراة، التي جرت لحساب الجولة العاشرة، شهدت تقدم الشارقة بثلاثية، قبل أن يسجل دبا الفجيرة، هدفين من ركلتي جزاء في الوقت بدل الضائع.

وقال العنبري، في مؤتمر صحفي بعد اللقاء: "الحمد والفضل لله على الفوز، وأبارك للاعبين، وحظ أوفر لدبا الفجيرة، الذي قدم مباراة جيدة، ويقدم مستويات ليست بالسيئة، وأتمنى لهم التوفيق".

وأضاف: "التقدم بثلاثة أهداف أعطت الاطمئنان للاعبين، واستقبلنا خلالها الهدفين في الدقائق الأخيرة، ونأخذ من كل مباراة الإيجابيات والسلبيات ونعمل للأفضل مستقبلاً".

وأكمل: "كان بالإمكان الخروج بحصيلة أكبر من الأهداف في الشوط الأول، وإهدار الفرص نقطة غير إيجابية في الهجوم، ويجب أن يعود الحس التهديفي للمهاجمين".

وتابع: "سيناريو الدقائق الأخيرة يحدث في كرة القدم، ونتعلم من الأخطاء لتفاديها في المباريات المقبلة".

وعن تقييمه لمستوى لاعبيه، قال: "عمر جمعه قدم مستوى جيدًا في بطولة كأس الخليج العربي، لذلك حصل على فرصته في المباراة، وكذلك سيف راشد قدم أداء متميزًا".

واختتم: "يجب نسيان مباراة دبا الفجيرة، والتفكير في المباراة المقبلة أمام الوصل، واستغل الفرصة لتهنئة أنفسنا بصعود الوصل لربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وحظ أوفر للأهلي المصري".