كلوب غاضب من تصريح مدرب مصر بسبب صلاح

رد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على تصريحات مدرب منتخب مصر، المكسيكي خافيير أجيري، بشأن مستقبل نجم الريدز، محمد صلاح.

وقال مدرب الفراعنة، إن ليفربول سيخسر محمد صلاح، إذا لم يفز بالبطولات خلال العامين المقبلين.

وبدا كلوب غاضبا من ذلك التصريح حيث قال في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه مع واتفورد المقرر لها غدا السبت: "سأحاول أن أكون لطيفا، وإذا لم يفز أجيري في العامين المقبلين ببطولات مع مصر، فعليه الرحيل والانتقال إلى منتخب أو ناد آخر".

وتابع: "لكي أكون صريحا فهذا في الإعلام، أنا لا أوافق على ما قاله ولكنه حر، ويمكنه أن يقول ما يريد، وكان علي ألا أرد على ذلك."