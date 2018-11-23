جوارديولا يصطدم بإصابة جديدة.. ويمتدح بليجريني

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط برناردو سيلفا، سيغيب عن مواجهة مضيفه وست هام يونايتد، في الدوري الإنجليزي، غدا السبت، بعد إصابته مع منتخب البرتغال.

وأصيب صانع لعب البرتغال، خلال التعادل 1-1 مع بولندا، في دوري الأمم الأوروبية، الثلاثاء الماضي، وتحوم شكوك أيضا حول لحاقه بمباراة سيتي في دوري أبطال أوروبا، مع أولمبيك ليون الفرنسي، الأسبوع المقبل.

ويتألق سيلفا مع سيتي، في غياب لاعب الوسط كيفن دي بروين، الذي يعاني من إصابة في الركبة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "لن يتمكن برناردو من اللعب هذا الأسبوع. ليست إصابة خطيرة، لكنه سيغيب عن مباراة الغد.. لست متأكدا إن كان سيلحق بمباراة الثلاثاء أيضا".

وسيغيب المدافع بنجامين ميندي حتى نهاية العام الجاري، بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى في برشلونة.

وغاب اللاعب الفرنسي، المبتلى بالإصابات عن معظم مباريات الموسم الماضي، بسبب قطع في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى، كما يكافح للتعافي من إصابة في القدم هذا الموسم.

وأضاف جوارديولا: "سيغيب ميندي من 10- 12 أسبوعا.. عاد نيكولاس أوتاميندي للتدريبات وباقي التشكيلة على ما يرام".

وساند مدرب السيتي، نظيره في وست هام مانويل بليجريني، قائلا إن سلفه في سيتي يملك ما يكفي من خبرة لتحقيق النجاح مع فريقه الحالي، الذي أنهى الموسمين الماضيين في مراكز متأخرة.

وبدأ وست هام الموسم الجاري بشكل مخيب، تحت قيادة بليجريني مدرب فياريال وريال مدريد وملقة السابق، لكنه لم يتجرع أي هزيمة في آخر 3 مباريات، ويحتل المركز 13 في الدوري.

وواصل: "مسيرة بليجريني تتحدث عن نفسها. أسلوبه في اللعب مميز لكل ذي عينين. مع فياريال قاد الفريق لمستويات أخرى. في ريال مدريد حصل على 96 نقطة. وسيقود وست هام أيضا للنجاح وسيسعد جماهير النادي".