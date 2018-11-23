شكرا لقرائتكم سارى يتمنى استمرار هازارد ويعترف بتفوق السيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإيطالى ماوريسيو سارى المدير الفنى لتشيلسى، على صعوبة المواجهة أمام توتنهام فى ديربى العاصمة البريطانية لندن، والمقرر لها غدا السبت على ملعب "ويمبلى" فى الجولة الـ13 من البريميرليج.

جاء ذلك خلال حديث سارى فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، حيث قال "لا توجد أي مشاكل كبيرة فى الفريق، فى العادة بعد التوقف الدولى تكون هنالك بعض الأمور ولكن لحسن الحظ الكل بخير، كوفاسيتش بحالة جيدة وكان يُعانى من إصابة في كاحله ولكنه كان يتدرب وأعتقد بأنه قادر على اللعب".

وقال ساري عن تجديد عقد النجم الفرنسى كانتى "أنا سعيد للغاية بشأن عقده الجديد وهذه أخبار مهمة بالنسبة لنا، هو مهم بالناحية الدفاعية ولكن بإمكانه تسجيل العديد من الأهداف والتطور هجومياً".

وماذا عن عقد ايدين هازارد؟ رد سارى قائلا "لا أعلم ما هى التحركات حول هذا الموضوع، هو يقوم بعمل جيد، وأتمنى أن يحدث ذلك".

وتحدث سارى عن بوكيتينو مدرب توتنهام قائلا "هو يقوم بعمل مميز، توتنهام يقدم كرة قدم جيدة وكذلك هُم فريق قوى ومنافس وسوف يقاتلون على مركز لدوري أبطال اوروبا وهذا شئ مؤكد، يجب أن نحذر بألا نخسر الكرة بمنطقتنا، لأنهم فريق خطر للغاية بمثل هذه الوضعيات".

وفى سؤال حول هل بإمكان تشيلسي التغلب على السيتى وتحقيق اللقب، رد سارى قائلا "بهذه اللحظة لا، السيتى أقوى منا وعلينا العمل جاهداً لتقليص الفارق بيننا وبينهم، يمكننا أن نتحسن ولكن لا يمكننا أن نقلص فارق الـ30 نقطة بموسم واحد".



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ايدين هازارد