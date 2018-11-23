شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يطرح فى الأسواق قميص جديد خاص بـ"FIFA19" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرح نادى مانشستر يونايتد قميص خاص به فى الأسواق، ولكن الغريب فى الأمر أن هذا القميص لن يرتديه لاعبو الشياطين الحمر فى أى مباراة على الإطلاق.

شركة "أديداس" العالمية للملابس، الراعى الرسمى للفريق قررت تصميم القميص، الذى يرتديه الفريق فى لعبة "FIFA19"، وسيتم طرحه فى ألأاسواق الإنجليزية بسعر 80 جنيه استرلينى.

وجاء لون القميص باللونين الأسود والأصفر، ويمكن شرائه من المتاجر الخاصة باللعبة.



قميص اليونايتد

قميص اليونايتد فى FIFA19