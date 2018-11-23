شكرا لقرائتكم قمة بوكا جونيورز وريفر بليت تسرق الأضواء من قمة مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت كرة القدم مرة أخرى في الأرجنتين، تفوقها في الأهمية، على الأحداث السياسية، حيث تتوجه الأنظار بترقب كبير لإياب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، غدًا السبت بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز، متجاهلة قمة مجموعة العشرين، التي من المقرر أن تعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد أسبوع واحد.

ولن تكون مباراة الغد، مجرد نهائي في بطولة كأس ليبرتادوريس، ولكنها ستكون المواجهة الأكثر إثارة وأهمية بين ريفر بليت وبوكا جوينورز، أكبر فريقين في الأرجنتين، خلال القرن الحالي، كونها اللقاء الأول بين الفريقين في نهائي هذه البطولة القارية الكبيرة.

يذكر أن جميع تذاكر المباراة التي ستلعب في استاد المونيمونتال، معقل ريفر بليت، والبالغ عددها 66 ألف تذكرة قد نفدت، في الوقت الذي بلغ ثمن بعضها 4800 يورو.

ويخوض الفريقان، المباراة بحظوظ متساوية بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 على ملعب بوكا جونيورز، وهي المباراة التي تأجلت ليوم واحد بسبب الأمطار.

يشار إلى أنه لن يتم تطبيق قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين، في حال انتهاء لقاء الغد بين الفريقين بالتعادل.

ورغم قرار عدم السماح لجماهير الفريق الزائر بحضور المباريات في الملاعب الأرجنتينية، ستدفع السلطات الأمنية في الأرجنتين بـ 2100 شرطي، لتأمين لقاء الغد المرتقب.

وحصد العنف الجماهيري خلال السنوات العشر الأخيرة في الأرجنتين، أرواح 150 شخصا، 53 منهم لقوا حتفهم، منذ تطبيق قرار حرمان الجماهير الزائرة من حضور المباريات.

وستتولى قوات الشرطة أيضًا مسؤولية منع الجماهير التي تحمل تذاكر مزورة من الدخول لملعب اللقاء.

وتمتع نادي بوكا جونيورز، أمس الخميس، بمساندة جماهيرية مذهلة، بعدما حضر 50 ألفا من أنصاره لمران الفريق، وكان هذا العدد مرشحا للزيادة، لو لم يقم رجال أمن الملعب بغلق الأبواب.

ويعتبر هذا العدد أكبر بمقدار الضعف من عدد الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد التحضيرات الخاصة بقمة مجموعة العشرين، التي حضرتها الرئيسية الأرجنتينية السابقة كريستينا كرتشينر، ونظيرتها البرازيلية السابقة أيضا، ديلما روسيف.

وقالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إن الحشد الجماهيري في تدريبات بوكا جونيورز سجل رقما قياسيا عالميا جديدا، ونقلت عن المدير الفني لهذا الفريق، جويرمو باروس سكوليتو ، قوله "هذا أشعل حماسنا".



جماهير بوكا جونيورز

مران بوكا جونيورز

مران ريفر بليت