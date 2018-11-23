شكرا لقرائتكم الجونة يعلن إيقاف مستحقات لاعبيه بعد رباعية المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولى نادى الجونة إيقاف مستحقات لاعبى الفريق لحين العودة مره أخرى إلى الانتصارات وتعديل النتائج بعد الهزيمة الأخيرة أمام المقاولون العرب بنتيجة 4/2 ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدورى الممتاز . يتواجد فريق الجونة بقيادة هشام زكريا المدير الفنى بمعسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لملاقة فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدورى الممتاز الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت . ويدخل فريق الجونة المباراة برصيد 16 نقطة بالمركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوض 14 مباراة منهم 3 فوز و7 تعادل و الهزيمة فى 4 .

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