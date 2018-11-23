شكرا لقرائتكم ربيع ياسين عينه على ناشئ الأهلى وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الناشئين وعبد الستار صبري المدرب العام على حضور مباراة الأهلي مع طلائع الجيش، مواليد 2001 على ملعب الأول بمدينة نصر، ضمن الجولة 14 من بطولة الجمهورية.



ربيع ياسين

وجاء حضور ياسين وصبري المباراة في إطار السعي المتواصل لانتقاء أفضل العناصر وضمهم لمنتخب مصر للناشئين، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2020، والمؤهلة لكأس العالم للشباب 2021.



عبد الستار صبرى

وأكد ربيع ياسين أن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يحضر الكثير من مباريات بطولة الجمهورية، للبحث عن أفضل المواهب التي تستحق الانضمام للمنتخب الوطني، مؤكدا أن المعسكر القادم للفريق سيكون في 22 ديسمبر المقبل، ولمدة 10 أيام.