شكرا لقرائتكم بالفيديو.. أرضية الملز قبل مباراة النصر والشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مر ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض الذي تأسس في 1960، بالكثير من المراحل التطويرية من أرضية ترابية إلى صناعية ومن ثم طبيعية وصولا إلى الأرضية المختلطة على غرار الكثير من الملاعب العالمية.

ولكن "الملز" لا يمر بأفضل حالاته في الفترة الأخيرة، في ظل تزايد الشكاوى ضد استمرار اللعب على أرضيته، من قبل المدربين والاعبين ورؤساء الأندية والإداريين و الإعلاميين وحتى المعلقين.

وبعد مرور 16 يوما على آخر مباراة لعبت عليه، وكانت بين النصر ومولودية الجزائر ضمن كأس زايد للأندية الأبطال، لم تخف الحفر الترابية الموجودة في الأرضية، وتتحرك الكرة جيدا لكنها ترتفع بسبب تواجد بعض الحفر في الملعب.