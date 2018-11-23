شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نتائج البطولة العربية والأفريقية للترايثلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتمت عصر اليوم الجمعة البطولة العربية والافريقية للترايثلون (جرى – دراجات – جرى) والتي نظمها الاتحاد المصرى للعبة برئاسة أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى والافريقى بمحافظة الاقصر خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبؤ 2018 بمشاركة 400 لاعب ولاعبة.

شارك في الختام والتكريم، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و اللواء طارق علام مدير امن الأقصر و مارى سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولى للترايثلون و أعضاء مجلس الإدارة الاتحادات المصرى والعربى و الافريقى والدولى للترايثلون و د. عماد البنانى مدير الرياضة في الاوكسا و أيمن بدرة رئيس تحرير اخبار الرياضة الشريك الاعلامى و اللواء محمود حسين المدير التنفيذي للاتحاد المصرى وامين عام الاتحاد العربى.

وجاءت النتائج على النحو التالى:

في منافسات الرجال( النخبة- البطولة الافريقية) : حصل على المركز الأول البحرينى موسى كاريش بينما جاء في المركز الثانى البحرينى محمد عيسى عبدالله وجاء فى المركز الثالث المصرى محمد خالد، و كذلك تريب (النخبة -البطولة العربية) بنفس ترتيب البطولة الافريقية.

وفى بطولة الجمهورية حصل محمد خالد على المركز الأول بينما حصل محمد طارق على المركز الثانى.

في منافسات السيدات( النخبة- البطولة الافريقية) : حصلت على المركز الأول فاطمة هجرس بينما جاءت في المركز الثانى المصرية ميرنا عاطف وجاء فى المركز الثالث المصرية نيرة محمد، و كذلك ترتيب (النخبة -البطولة العربية) بنفس ترتيب البطولة الافريقية.

وفي منافسات الرجال( تحت 23 سنة- البطولة الافريقية) حصل المصرى مهند ياسر على المركز الأول بينما جاء في المركز الثانى المصرى عبد الله جابر وجاء فى المركز الثالث المصرى محمد حسن و جاء تريب بطولة الجمهورية في نفس الفئة بنفس الترتيب .

وفي منافسات الرجال( تحت 23 سنة- البطولة العربية) حصل المصرى مهند ياسر على المركز الأول بينما جاء في المركز الثانى العراقى شهاب جابر وجاء فى المركز الثالث المصرى عبد الله جابر.

وفي منافسات البنات( تحت 23 سنة- البطولة الافريقية) حصلت المصرية بسملة السلامونى على المركز الأول بينما جاءت في المركز الثانى المصرية مرام ياسر وجاء و تريب البطولة العربية بنفس تريتب الافريقية أما بطولة الجمهورية فاضيف المركز الثالث باسم ندى حسن.

وفي منافسات الناشئين- البطولة الافريقية، حصل التونسى محمد عزيز سابى على المركز الأول بينما جاء التونسى سيف الدين سليمى في المركز الثانى وجاء التونسى محمد عزيز يوسف فى المركز الثالث ، وجاءت نتيجة البطولة العربية بنفس ترتيب البطولة الافريقية.

وفى منافسات الناشئين – بطولة الجمهورية، حصل على محمود حسين على المركز الأول بينما حصل على المركز الثانى عمر مهدى اما المركز الثالث فحصل عليه عبد الله خالد.

في منافسات الناشئات- البطولة الافريقية : حصلت على المركز الأول التونسى سيرين فطوم بينما جاءت في المركز الثانى المصرية جنة محمد وجاءت فى المركز الثالث المصرية سامانتا شريف، و كذلك ترتيب (الناشئات -البطولة العربية) بنفس ترتيب البطولة الافريقية.

وفى منافسات الناشئات – بطولة الجمهورية جاءت في المركز الاول المصرية جنة محمد وجاءت فى المركز الثانى المصرية سامانتا شريف.

وفى منافسات الشباب (شباب البطولة الافريقية)، حصل على المركز الأول التونسى ياسين بوردايا بينما جاء في المركز الثانى التونسى يوسف بافيجام اما المركز الثالث فحصل عليه المصرى خالد سيد غريب و جاءت ترنيب البطولة العربية بنفس تريب البطولة الافريقية.

وفى منافسات (بطولة الجمهورية شباب) حصل عبد الرحمن شريف على المركز الأول بينما جاء محمود ايمن في المركز الثانى أما المركز الثالث فحصل عليه عمر احمد نبيل.

وفي منافسات السيدات (شباب- البطولة الافريقية)، حصلت المصرية هايدى تيمور على المركز الأول بينما جاءت المصرية يارا في المركز الثانى وجاءت فى المركز الثالث المصرية زينب صدقى ، و جاءت نتيجة البطولة العربية و بطولة الجمهورية بنفس الترتيب.

وفي منافسات الأولاد تحت 10 سنوات - البطولة الافريقية، حصل على المركز الأول المصرى اسام عبد اللطيف بينما جاء المصري يامن أحمد في المركز الثانى وجاء في المركز الثالث المصري عمر حسين ، و جاءت نتيجة البطولة العربية و بطولة الجمهورية بنفس الترتيب.

وفي منافسات البنات تحت 10 سنوات - البطولة الافريقية، حصلت المصرية سما مصطفى على المركز الأول بينما جاءت المصرية هلا اسام في المركز الثانى وجاءت في المركز الثالث المصرية جنى أشرف، و جاءت نتيجة البطولة العربية و بطولة الجمهورية بنفس الترتيب.

وفي منافسات الأولاد تحت 13 سنة - البطولة الافريقية، حصل على المركز الأول المصرى مصطفى حاتم بينما جاء المصري محمد عبد الله في المركز الثانى وجاء في المركز الثالث المصري أدهم على ، و جاءت نتيجة بطولة الجمهورية بنفس الترتيب.أما البطولةالعربية، حصل على المركز الأول المصرى أحمد عبد الله بينما جاء المصري أدهم على في المركز الثانى وجاء في المركز الثالث المصري عبد الرحمن على.

وفي منافسات البنات تحت 13 سنة - البطولة الافريقية، حصلت المصرية رنا نصّار على المركز الأول بينما جاءت المصرية رميساء عبد العزيز في المركز الثانى وجاءت في المركز الثالث المصرية فاتن هانى، و جاءت نتيجة البطولة العربية و بطولة الجمهورية بنفس الترتيب.

وفي منافسات الأولاد تحت 15 سنة - البطولة الافريقة، حصل على المركز الأول المصرى عمر كريم بينما جاء المصري أحمد مصطفى في المركز الثانى وجاء في المركز الثالث المصري سيد شريف، و جاءت نتيجة البطولة العربية و بطولة الجمهورية بنفس الترتيب .

وفي منافسات البنات تحت 15 سنة - البطولة الافريقية، حصلت المصرية نور على على المركز الأول بينما جاءت المصرية في المركز الثانى مريم صلاح وجاءت في المركز الثالث المصرية يارا محمد ، و جاءت نتيجة البطولة العربية و بطولة الجمهورية بنفس الترتيب.