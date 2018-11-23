شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة تمنع اتحاد الكرة من إستقدام حكام أجانب لبيراميدز أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم إستقدام حكام أجانب لنادى بيراميدز فى مباراتهم المقبلة أمام النجوم المقرر لها الأربعاء المقبل فى الأسبوع الـ16 للدورى الممتاز .

أكد مسئولو الجبلاية أن السبب فى عدم إستقدام حكام أجانب بسبب ضيق الوقت خاصة أن هناك لائحة خاصة لإستقدام الحكام وهى أن يتم إخطار اتحاد الكرة من قبل النادي قبلها بـ10 أيام وسداد المبالغ المالية المستحقة.

كان نادى بيراميدز قد أرسل خطاب رسمي لاتحاد الكرة أمس الخميس يطلب فيه تعيين حكام أجانب وهو ما جعل مسئولو الجبلاية يرفضون استقدام الحكام لضيق الوقت ومخالفة اللائحة.