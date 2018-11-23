شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أخطاء الشناوي الساذجة عرض مستمر مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

اشتهرت قديماً مقولة " حارس المرمى = نصف الفريق"، بما يمنحه من ثقة لزملائه وقدرته على تغيير النتائج، ونظراً لحساسية هذا المركز فعلى مدار التاريخ اشتهر عدد ضئيل من حراس المرمى الذين دونوا أسمائهم بحروف من نور في هذا المركز .

وفي النادي الأهلي واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر أخطائه الساذجة مع القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة، ليكون سبباً رئيسياً في وداع المارد الأحمر للبطولة العربية من الدور الـ 16 أمام فريق الوصل ممثل الإمارات بالبطولة .

الشناوي الذي خرج عن عرينه تاركاً الشباك خاوية أمام لاعبي الوصل، ليتسبب في هدف التعادل الذي أطاح بحظوظ الأهلي، لم يكن هذا خطأه الأول مع الأهلي بل سبقه أخطاء ساذجة أخرى نرصدها في السطور التالية:

البطولة العربية 2017

كان الشناوي أحد العوامل الرئيسية في وداع الأهلي للبطولة العربية بنسختها الماضية، والتي استضافتها مصر وتوج بها فريق الترجي التونسي، وبسبب المستوى المتراجع لحارس العرين الأحمر استقبلت شباك النادي الأهلي 4 أهداف كانت كفيلة بخروج المارد الأحمر من البطولة من الدور قبل النهائي، لتحمل الجماهير محمد الشناوي مسئولية الإخفاق .

دوري أبطال أفريقيا 2018

رغم تألق الشناوي في كأس العالم أثناء مشاركته مع منتخب الفراعنة، إلا أنه بختام البطولة شهد المباريات التي خاضها الشناوي تراجعاً واضحاً في مستوى حارس العرين الأحمر، الذي تسبب بأخطائه الساذجة في استقبال الأهلي لـ 12 هدفاً في دوري أبطال أفريقيا، كان أخرها ثلاثية الترجي في إياب نهائي البطولة، ليتبخر معها حلم الفريق الأحمر في اللقب التاسع المنتظر منذ 2013 .

كأس زايد للأندية 2018

وأخيراً جاء خروج النادي الأهلي من البطولة العربية أمام الوصل بعد خطأ فادح من حارس العرين الأحمر، ليثبت أن حراسة مرمى القلعة الحمراء بحاجة إلى إعادة نظر وترتيب أوراق، بعدما استقبلت شباك الأهلي في 4 أهداف في ثلاث مباريات، قادت الفريق لخروج مخيب من الآمال من البطولة الثانية في أقل من شهر .