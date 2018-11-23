فييرا يفاضل بين فوزى ومجدى لخلافة الحضرى أمام بطل بوروندى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى بين الثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى لخلافة عصام الحضرى حارس مرمى الدراويش فى التشكيلة الأساسية للفريق لمواجهة "ماسيجير نيجوزى" بطل بوروندى والمقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة. وضمت قائمة الفريق التى غادرت مساء أمس مطار القاهرة الدولى 19 لاعبًا بعدما تخلف عصام الحضرى حارس الدراويش عن السفر، الأمر الذى أدى إلى احالته للتحقيق من قبل إدارة القلعة الصفراء.

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