مجدي عبدالغني: السماسرة يحكمون الأهلي.. وحزين على محمود طاهر

أعرب مجدي عبدالغني، نجم الأهلي الأسبق، عن غضبه مما وصل إليه النادي بعد خسارة نهائي إفريقيا والإقصاء من البطولة العربية، مؤكدًا أن وكلاء اللاعبين هم من يحكمون القلعة الحمراء مؤخرًا.
وقال عبدالغني في تصريحات تلفزيونية لقناة "LTC": "لا توجد حلول جذرية، الأمور من سيء إلى أسوأ، تعاقد الأهلي بأرقام كبيرة مع لاعبين يجلسون على مقاعد البدلاء، وهو ما لم يحدث من قبل".
وأضاف: "كما حارب الأهلي على ضم أكثر من لاعب، ورغم هذا يبتعدون عن المشاركة، من الواضح أن من يتحكم في الأهلي حاليًا هم السماسرة ووكلاء اللاعبين، ولا يوجد مسائلة وحساب...
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