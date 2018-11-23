يونس لمصراوي: ميدو خارج حسابات المصري.. وندرس أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصطفى يونس مدير الكرة بفريق المصري والقائم بأعمال المدير الفني أن أحمد حسام ميدو و علي ماهر أصبحا خارج حسابات الإدارة من تولي المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة خلفا لميمي عبدالرازق.

وقال يونس في تصريحات خاصة ليلا كورة إنه لم يستمر في المنصب الفني في حالة التعاقد مع المدير الفني الجديد.

وأضاف، أنه سيعود إلى منصب مدير الكرة كما كان في الجهاز الفني القديم، مشيرا إلى أن اللاعبين في حالة جيدة ولا ينشغلون بما يحدث الآن.

وأوضح، أن هناك أكثر من سيرة ذاتيه لمدرب أجنبي يتم دراستها الآن وسيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبه أكد مصدر أن هناك أزمة في الإدارة برئاسة سمير حلبية من ناحية التعاقد مع ايهاب جلال بسبب الشرط الجزائي مع فريقه الحالي أهلي طرابلس الليبي.

الجدير بالذكر أن المصري أقال ميمي عبدالرازق خلال الساعات الماضية.