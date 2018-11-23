رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA وقبيل هذه المباراة نجد بأن نادي النصر السعودي يتواجد كوصيفاً فى ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإمتلاكه 22 نقطة فى جعبته, وهو الأمر الذي يجعله متأخراً عن نظيره القوي الهلال السعودي الذي يتصدر الدوري بخمس نقاط. وشهدت آخر مباريات النصر الفوز بصعوبة كبيرة وذلك عندما قابل الاتفاق فى منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي والتى انتهت بنتيجة 2-1. يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم مباشر أما عن الشباب فنجده يعيش فى موسم رائع بالنسبة له عندما يتم مقارنته مع موسم الشباب الماضي فى منافسات الدوري السعودي, إذ حتي وقتنا هذا لم يتم هزيمته إلا مرة وحيدة فقط. جدير بالذكر بأن آخر مواجهات الشباب كانت أمام الفيصلي فى المباراة التى تعادل فيها بدون إحراز اي اهداف, وبهذا يتواجد الشباب فى المركز الرابع من الدوري بإمتلاكه 16 نقطة فى جعبته, وهو الأمر الذي جعل الفارق بينه وبين الراقي المتواجد فى الترتيب الثالث 3 نقاط.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

يحاول النصر تقليص الفارق بينه وبين الهلال إلى نقطتين، ليحاول الوصول لرصيد 25 نقطة، منتظراً مباراة الهلال ضد الفيصلي، بينما سيحاول الشباب تقديم أفضل ما لديه ليدخل المربع الذهبي على حساب الوحدة الذي فاز في مباراته أمام الباطن يوم أمس.

ويأمل جماهير دوري المحترفين السعودي مشاهدة مباراة ممتعة بين النصر والشباب، فمن المتوقع أن تكون مباراة اليوم مليئة بالإثارة والمنافسة الشديدة بين الفريقين.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

سيتم نقل البث المباشر للمواجهة المرتقبة بين النصر والشباب على “الخليج 365 الرياضي” قبل انطلاق صافرة الحكم الأولى من عمر المواجهة بقليل، متمنين لكم متابعة ممتعة وفوز فريقكم المفضل.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA