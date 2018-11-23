رياضة | بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة 23/11/2018 في الدوري السعودي للمحترفين HD | مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب HD

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة النصر والشباب اليوم، في إطار منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة 23/11/2018 في الدوري السعودي للمحترفين HD | مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب HD

ويعتبر ناصر الشمراني هداف الفريق الأول لكرة القدم بالليث في مباريات النصر والشباب برصيد 6 أهداف، فيما يُعتبر محمد السهلاوي هو هداف العالمي في ديربي الرياض برصيد 3 أهداف.

بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة 23/11/2018 في الدوري السعودي للمحترفين HD | مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب HD

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ناصر الشمراني في تسجيل 4 أهداف في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اكتفى النصراوي محمد السهلاوي بإحراز هدف واحد.

بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة 23/11/2018 في الدوري السعودي للمحترفين HD | مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب HD

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المركز الثاني في جدول كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

بث مباشر مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة 23/11/2018 في الدوري السعودي للمحترفين HD | مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب HD