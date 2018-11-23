رياضة | لاعبان في برشلونة يرفضان عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبان في برشلونة يرفضان عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مستقبل الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، غامض حول رحيله عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويبحث نيمار خلال الفترة الحالية، عن مخرج من الفريق الباريسي، حيث يري اللاعب عدم وجود فرصة حقيقة للتويج بالكرة الذهبية خلال تواجده مع سان جيرمان.

وذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن هناك العديد من الوجهات المحتملة لدي نيمار، ولكن فكرة عودته من جديد لبرشلونة ضئيلة للغاية بسبب الطريقة التي رحل بها عن الفريق.

واشار الموقع، إلي أن ميسي يرفض عودة نيمار من جديد لبرشلونة بالرغم من العلاقة الجيدة بينهما، ويري ميسي أن طريقة رحيل نيمار لم تكن بالشكل الجيد، أما بيكيه يري ما فعله نيمار مع برشلونة في الوقت السابق "خيانة" للفريق.