كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزارو يصدم الأهلي بهذا الطلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمارس المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي الضغط على إدارة ناديه، من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. وكشف اللاعب المغربي عن اهتمام بعض الأندية الفرنسية والإنجليزية في الفترة الأخيرة للتعاقد معه والحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة. ويتمسك أزارو بالرحيل عن الأهلي فى يناير المقبل لخوض تجربة احتراف بالملاعب الأوروبية.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. أزارو يصدم الأهلي بهذا الطلب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .