رياضة | لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والشباب kora online يلا شوت بث مباشر مباراة النصر والشباب

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مشاهدة مباراة النصر والشباب يلا شوت اليوم الجمعة 23 نوفمبر في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث ستنقل قناة الرياضية السعودية HD2 المباراة في بث مباشر وحي من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وسنضع لكم رابط بث مباشر مباراة النصر والشباب قبيل بداية اللقاء بدقائق من موقع يوتيوب لمتابعة أحداث المواجهة بجودة عالية ودون تقطيع.

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مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة النصر والشباب في تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وهي مباراة ضمن مواجهات المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يسعى النصر لتحقيق الانتصار لتقليص الفارق بينه وبين الهلال في صدارة ترتيب المسابقة المحلية.

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رابط مباراة النصر والشباب بث مباشر يوتيوب كان نادي النصر قد خاض المواجهة الماضية في الجولة التاسعة أمام نادي الاتفاق في اللقاء الذي انتهى بفوز العالمي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويسعى فريق النصر الليلة إلى الفوز على الشباب وذلك من أجل النقاط الثلاثة التي تقربه من أقرب منافسيه هذا الموسم وهو فريق الهلال الذي يحتل صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ومن المقرر أن يخوض الزعيم السعودي مواجهته القادمة غدًا السبت أمام الفيصلي، وتبدو المنافسة هذا الموسم في الدوري السعودي بين كلا من الأهلي والهلال والنصر ويعتبر الهلال هو صاحب أفضل نتائج حتى الآن.

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