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رياضة | بث مباشر مباراة النصر والشباب HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب HD| دوري بلس | كورة ستار | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

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بث مباشر مباراة النصر والشباب HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب HD| دوري بلس | كورة ستار | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

يلعب مساء اليوم فريق النصرضد غريمه فريق الشباب فى الجولة العاشرة من الدورى السعودى  كأس الأمير للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء الليلة، النصر فى المركز الثانى خلف فريق الهلال الذى سيلعب مع الفيصلى.

بث مباشر مباراة النصر والشباب HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب HD| دوري بلس | كورة ستار | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

موعد مباراة النصر والشباب فى الدورى السعودى للمحترفين

نتعرف سوياً على مواعيدمباراة النصر والشباب، والتى ستكون بث مياشر لايف اليوم 23 نوفمبر 2018، على ستاد فيصل بن فهد بالتوقيتات الأتية:

بث مباشر مباراة النصر والشباب HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب HD| دوري بلس | كورة ستار | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

الساعة 7:40 بتوقيت   واليمن والعراق والكويت والبحرين وقطر

الساعة 5:40 بتوقيت تونس  والمغرب والجزائر

الساعة 6:40 بتوقيت مصر والاردن والسودان وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا

الساعة 8:40 بتوقيت دولة الامارات وسلطنة عمان

بث مباشر مباراة النصر والشباب

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب

القنوات الرباضية السعودية ksa sports تقوم بنقل جميع مباريات الدورى السعودى للمحترفين ، KSA Sports 1 وDawri Plus 1 HD.

بث مباشر مباراة النصر والشباب HD | مشاهدة مباراة النصر والشباب HD| دوري بلس | كورة ستار | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

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