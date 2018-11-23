الان تتابع هارون كمارا يتسلم جائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة : الخليج 365

سلمت رابطة المحترفين بالدوري السعودي ، المهاجم الشاب هارون كمارا لاعب القادسية ، جائزة أفضل لاعب بالجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الجمعة ، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الرائد بالجولة العاشرة من البطولة.

كما تم تسليم عبدالعزيز البيشي المدير الفني للقادسية ، جائزة أفضل مدرب الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين للموسم 2018-2019.

ويحتل القادسية مركز الـ 14 في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط ، وكان قد فاز على الأهلي بالجولة التاسعة من البطولة بهدفين نظيفين وهي المباراة التي كانت بمثابة مفاجآة الجولة.