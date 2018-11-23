الان تتابع الإعلامي بتال القوس ينتقد حكام آسيا ويُطالب بتفعيل تقنية الـ “VAR” والان مع التفاصيل

متابعة : الخليج 365

علق الإعلامي بتال القوس ، على التحكيم في بطولة دوري ابطال اسيا ، موجهاً طلباً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتطبيق تقنية الـ “VAR”.

وأعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ، صباح أمس الخميس ، عن قرعة دوري الأبطال للموسم الجاري ، حيث تشارك 4 أندية سعودية فى النسخة الجديدة للبطولة ( الهلال – الاهلي – النصر – الاتحاد ).

وكتب بتال القوس ، عبر حسابة الرسمي لموقع التدوينات القصيرة “تويتر” ، مع هاشتاق “الفار في آسيا مطلب” ، قائلاً: “اخطاء الحكام الاسيوين تكررت كثيرا في دوري الابطال ، هذه السنخة لابد أن تقر فيها تقنية الـ “VAR””.