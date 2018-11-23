الان تتابع صدمة قوية لفريق الشباب قبل مواجهة النصر والان مع التفاصيل

متابعة : الخليج 365

تلقى فريق الشباب السعودي ، صدمة قوية منذ دقائق قبل انطلاق مباراته أمام النصر بتأكيد غياب حسن الراهب مهاجم الفريق.

وجاء الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب صباح اليوم الجمعة ، أكد عدم جاهزيته لخوض المباراة اليوم بالجولة العاشرة بالدوري السعودي للمحترفين بعدما أصر سوموديكا المدير الفني على خضوعه لاختبارات بدنية وفنية.

وكان حسن الراهب ، قد انتقل في صفقة انتقال حر لنادي الشباب قادمًا من النصر.

ويقع الشباب بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 22 نقطة.